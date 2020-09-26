Минск, , 12:52 — REGNUM По состоянию на 26 сентября в Белоруссии выявили 77 289 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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На текущий момент в республике выздоровели и были выписаны 74 046 человек, ранее инфицированных коронавирусом. 813 пациентов с COVID-19 скончались от осложнений болезни.

На сегодняшний день в республике было проведено 1 809 522 тестирования на SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии подтвердили 332 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 121 человек, умерли шесть человек. В республике за минувшие сутки провели 17 096 тестов на коронавирус.