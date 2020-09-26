Симферополь, , 11:14 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Крыму, об этом 26 сентября на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. За предыдущие сутки в регионе выявили 84 носителя, ещё ранее — 81 носителя.

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»За 25 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 — при скрининге здорового населения (в том числе 2 из них прибыли из других субъектов РФ), еще 3 случая завозные из Украины», — написал Аксёнов.

В Республике Крым на утро 26 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 4219 человек, выздоровели 4468 человек. Скончались 58 человек.