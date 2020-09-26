Москва, , 10:49 — REGNUM Авиакомпания «Avia Traffic Company» выполнила первый регулярный рейс Бишкек — Москва (Домодедово) — Бишкек после возобновления авиасообщения между Россией и Киргизией на фоне пандемии COVID-19, сообщила 25 сентября пресс-служба аэропорта «Домодедово».

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По информации источника, рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам с прилетом в 19:15 (мск) и вылетом — в 20:30 (мск).

Напомним, на фоне пандемии коронавируса правительство Российской Федерации приняло решение с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Киргизией, Казахстаном и Белоруссией.