Челябинск, , 09:49 — REGNUM В Челябинской области за 25 сентября скончались пятеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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52-летняя женщина скончалась от COVID-19. А ещё четыре человека ушли из жизни по другим причинам. Среди этих пациентов двое мужчин 62 и 72 лет и две женщины 73 и 79 лет.

За 24 сентября оперштаб сообщал о троих умерших. Всего же с начала пандемии на Южном Урале от COVID-19 скончались 122 гражданина, а от других причин — 345.