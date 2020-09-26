Челябинск, , 09:37 — REGNUM В Челябинской области отмечен рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

За 24 сентября их было обнаружено 81. А за 25-е уже 83. Также выросло число выявленных заразившихся школьников. Их за последние сутки обнаружили уже семь.

С начала пандемии в регионе нашли коронавирус у 16 412 человек. Больных COVID-19 насчитывается 3229. За сутки врачи выписали 15 пациентов, а за весь период — 12 674.