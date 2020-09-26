Киев, , 09:49 — REGNUM 3833 новых случая инфицирования коронавирусом зарегистрировали за сутки на Украине. Об этом 26 сентября сообщает специализированный ресурс СНБО Украины.

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За весь период эпидемии в стране зарегистрировали 195 504 случая инфицирования SARS-CoV-2.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 76 летальных исходов от коронавирусной болезни. Всего на Украине от осложнений COVID-19 умерли 3903 человека.

Еще 1740 человек за сутки выздоровели. За период эпидемии на Украине выздоровели 86 873 инфицированных.

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили 3565 инфицированных коронавирусом.