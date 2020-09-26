Мадрид, , 09:49 — REGNUM Аргентинский тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 сентября сообщает издание Marca.

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При этом уточняется, что у 50-летнего аргентинца заражение SARS-CoV-2 проходило в бессимптомной форме и он находился в режиме изоляции у себя дома с 12 сентября.

Также известно, что Симеоне провел первую тренировку с командой.

Отметим, Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в декабре 2011 года. Команда под его наставничеством победила в чемпионате Испании в сезоне 2013/14, Кубке Испании (2012/13), Суперкубке Испании (2014/15), а также по два раза в Лиге Европы (2011/12, 2017/18) и Суперкубке УЕФА (2012/13, 2018/19).