Москва, , 09:09 — REGNUM В России с 1 октября меняется порядок получения пенсий и различных пособий — их можно будет получить только на карту платежной системы «Мир». При этом, как и раньше, граждане могут получать пенсии и пособия наличными или на банковский счет, к которому не привязана пластиковая карта.

В национальной системе платежных карт отметили, что гражданам, которые являются получателями пособий на детей, а также пенсий, необходимо обратиться в многофункциональные центры с заявлением о смене банковских реквизитов, если ранее они не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир».

Отмечается, что некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии самостоятельно и даже отправляют его в Пенсионный фонд России.

На карты «Мир» с 1 октября будут переводить практически все категории пособий и пенсий.

Напомним, что России пришлось создать собственную платежную систему, которая получила название «Мир», из-за угрозы санкций со стороны западных стран. Хотя международные платежные системы Visa и MasterCard и продолжают работать в России, существует угроза их ухода.