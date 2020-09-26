Москва, , 08:28 — REGNUM В Пресненском районе Москвы на Ходынской улице власти снесли водонапорную башню столетней давности как «самострой». Об этом 25 сентября сообщает издание «Кривое зеркало».

Речь идёт о водонапорной башне из кирпича, построенной ещё до революции на железнодорожной станции Москва-Смоленская-товарная. До наших дней сохранилась нижняя часть башни, однако она была в прекрасном состоянии. Ещё в 90-е годы XX века башня использовалась как контора ЖЭКа.

По сути, зданию требовался небольшой ремонт, и ему вполне можно было найти новое применение, однако власти решили иначе. Госинспекция по недвижимости решила здание снести. При этом сносилось оно как самострой, хотя, конечно, таковым здание не является.

Активисты движения «Архнадзор» пытались отстоять здание, также препятствовать сносу пыталась муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. Однако сотрудники Госинспекции по недвижимости и рабочие стали применять к ним силу. Активисты вызвали полицию, которая на некоторое время остановила снос, но затем покинула место происшествия, после чего снос был осуществлён.

Активисты отмечают, что на месте снесенной башни власти не планируют что-либо строить. Кроме того, депутат Андреева утверждает, что ей удалось найти документы 1880 года на строительство данной башни, что свидетельствует о том, что здание не является самостроем.

В социальных сетях снос очередного старинного здания вызвал волну возмущений.