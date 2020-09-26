Токио, , 09:16 — REGNUM Более 70% школьников в Японии испытывают стресс относительно распространения коронавируса, согласно опросу, проведенному Национальным центром здоровья и развития детей.

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72% учеников начальной, средней и старшей школы в Японии заявили, что мысли о вирусе ухудшают их настроение или влияют на их концентрацию внимания. 9% опрошенных сказали, что причиняли вред себе, членам своей семьи или домашним животным на фоне стресса, вызванного коронавирусом.

Обеспокоенность у детей вызывает и дискриминация в отношении заразившихся. В то время как 22% школьников заявили, что не хотели бы играть и гулять с тем, кто заразился вирусом, даже после его выздоровления, 32% сказали, что захотят скрыть, если они или члены их семей заразятся вирусом, 47% считают, что большинство людей держат в секрете факт заражения.

Опрос был проведён в режиме онлайн. В общей сложности в нём поучаствовали 6772 человека. Из них на вопросы о себе ответил 981 ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет, и 5791 взрослый ответил на вопросы о своих детях в возрасте до 17 лет.