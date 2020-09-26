Нью-Дели, , 07:53 — REGNUM В Индии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 6 млн. Об этом свидетельствует пресс-служба индийского минздрава.

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В частности, на территории страны за прошедшие 24 часа было выявлено 85 362 инфицированных. Также за минувшие сутки в Индии скончались 1089 пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 по всей Индии составляет 5 903 932, летальных исходов — 93 379», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уже 4 849 584 пациентов были выписаны с выздоровлением. Сейчас в Индии числится 960 969 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в республике провели более 70 млн тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2.