Улан-Удэ, , 07:58 — REGNUM В Бурятии уже второй день подряд за сутки выявляется по 68 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число подтверждённых случаев достигло 6743. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служб регионального управления Роспотребнадзора.

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В столице региона Улан-Удэ число случаев инфицирования достигло 3993.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5474 человека, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 540 больных. На амбулаторном лечении находятся 658 пациентов», — говорится в сообщении.

Занятость коечного фонда составляет 63,8% (569 из 892).

В реанимации улан-удэнских стационаров находятся 18 пациентов в тяжёлом состоянии, десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Напомним, ранее в республике умер 71 пациент с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Бурятии продолжает «таять» коечный фонд медицинских учреждений, занятость которого к настоящему времени достигла 61,3%.

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