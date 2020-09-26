Кишинёв, , 07:44 — REGNUM В Молдавии внедряют новую систему определения опасности распространения COVID-19 в регионах страны. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

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В республике введут четыре кода опасности, которые будут обозначаться определенным цветом. В зависимости от кода, присвоенного тому или иному региону, будут введены и карантинные ограничения.

В районе с «красным» кодом опасности (высокий уровень заражения SARS-CoV-2 среди населения) будут введены жесткие ограничительные меры. Жители данных регионов будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, в регионе будут закрыты школы, а дети перейдут на дистанционный режим обучения. Также в регионе запретят проведение массовых мероприятий и посещение многолюдных мест (банки, почта и тому подобные) без острой необходимости.

Жителям регионов, которым присвоен «оранжевый» код опасности, будет разрешено выходить из дома при острой необходимости, а школы будут работать с соблюдением мер, предусмотренных для предотвращения распространения коронавируса. Будет разрешено проведение массовых мероприятий с ограниченным числом участников.

Жителям регионов с «желтым» уровнем опасности распространения коронавируса разрешат выходить из дома. Занятия в школах будут проходить с соблюдением всех необходимых для предотвращения распространения коронавируса мер. Массовые мероприятия можно будет проводить с числом участников до пятидесяти человек.

Жителям регионов, которым будет присвоен «зеленый» код опасности, нужно будет соблюдать все необходимые меря для предотвращения распространения коронавируса.

Отметим, что данная система в Молдавии начнет работать с 1 октября. Определять уровни опасности того или иного региона будет Национальное агентство общественного здоровья. Данные будут обновляться один раз в две недели.

Напомним, в Молдавии по состоянию на 25 сентября коронавирус выявили у 49 666 человек. 37 023 ранее инфицированных выздоровели, 1264 человека — скончались.