Мале, , 07:12 — REGNUM На Мальдивских островах количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 тысяч, сообщает местное агентство по здравоохранению.

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Ведомство за 25 сентября подтвердило еще 75 случаев инфицирования SARS-CoV-2, из которых 53 связаны с распространением инфекции среди местных жителей. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 10 014.

При этом власти Мальдивских островов не намерены отменять карантинные ограничения, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. По их мнению, пока не появилась вакцина от коронавирусной инфекции, снимать карантин преждевременно.