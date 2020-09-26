Веллингтон, , 06:38 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что один из заболевших был выявлен в обсерватора для прибывающих на территорию страны. Второй случай связан с распространением инфекции внутри Новой Зеландии, его удалось выявить благодаря отслеживанию контактов. При этом отмечается, что второго пациента подозревали на наличие коронавируса еще месяц назад, теперь диагноз подтвердился. Тем не менее, второй пациент больше заразным не считается.

В настоящее время на территории Новой Зеландии числится 61 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1475 случаев заражения коронавирусом нового типа.