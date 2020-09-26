Богота, , 06:16 — REGNUM В Колумбии за минувшие сутки скончались 179 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным ведомства, жертвами осложнений COVID-19 на колумбийской территории стали 25 103 человека. Также за минувшие сутки в Колумбии подтвердили еще 7949 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество выявленных с начала пандемии случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 798 317.

При этом власти страны намерены возобновить 11 внутренних авиарейсов с 1 октября. Тем не менее пассажирам придется выполнять все требования санитарной безопасности для снижения риска заражения коронавирусом.

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