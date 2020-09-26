Мехико, , 05:58 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 5401 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 720 858. Всего с начала пандемии в Мексике выписаны с выздоровлением 518 204 пациента, еще 75 844 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике число жертв осложнений COVID-19 превысило 75 тыс. В настоящее время республика занимает четвертое место в мире по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Первые три места занимают США, Индия и Бразилия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 75 тыс