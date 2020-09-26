Сеул, , 05:28 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 61 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Среди новых случаев 49 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. Отмечается, что ранее в течение трех дней в республике ежедневно выявляли более ста инфицированных. Власти отмечают, что во время праздников, которые в Южной Корее начнутся 4 октября, могут возникнуть новые вспышки заболевания. В связи с этим гражданам рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 23 516. О новых летальных случаях среди пациентов с коронавирусной инфекцией не сообщалось.