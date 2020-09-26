Москва, , 06:11 — REGNUM В субботу, 26 сентября, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 сентября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер юго-восточный 5−11 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +4… +9 °С ночью. Без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, днём в столице ожидается +20… +22 °С, без осадков. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С, местами небольшой дождь.

Как сообщалоИА REGNUM, затяжное бабье лето в России может спровоцировать период пасмурной, сырой и бесснежной погоды в декабре.

Читайте ранее в этом сюжете: Климатолог рассказал о влиянии долгого бабьего лета на зиму в России