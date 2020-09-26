Тегеран, , 08:49 — REGNUM 25 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 207 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 207 новых жертв их общее число по стране возросло до 25 222 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 3565 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 1708 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 439 882 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 369 842 из них выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4023 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Садат Лари отметила, что к настоящему времени в стране было проведено около 3 879 640 обследований на наличие вируса.