Лима, , 04:17 — REGNUM Правительство Перу продлило режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил перуанский президент Мартин Вискарра в официальном обращении.

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По его словам, режим ЧС в Перу продлевается до 31 октября. При этом не исключено, что его будут продлевать и в дальнейшем, вплоть до конца 2020 года. Отметим, что к 26 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Перу достигло 788 930.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября власти Перу приняли решение возобновить международное авиасообщение с 5 октября. При этом пассажирам придется соблюдать ряд требований санитарной безопасности, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

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