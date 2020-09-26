Москва, , 03:36 — REGNUM Затяжное бабье лето в России может спровоцировать период пасмурной, сырой и бесснежной погоды в декабре, заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы РФ Алексей Кокорин, передает радио Sputnik.

Кроме того, климатолог указал на более частую смену тепла и холода в сентябре в нашей стране. Причиной этого, по его словам, является глобальное потепление, которое за половину столетия привело к росту средней температуры на два градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ситуация с аномально теплой погодой, которая установилась в России в прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму.

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