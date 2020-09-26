Красноярск, , 03:23 — REGNUM В субботу, 26 сентября, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:00 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 26 на 27 сентября ожидается до +4 °C, временами небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 сентября, в Красноярске до +9 °C днём и до +2 °C ночью. Временами небольшой дождь.

В понедельник, 28 сентября, в Красноярске ожидается до +12 °C днём. Ночью — до +3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы западного ветра до 15−18 м/с.