Варшава, , 02:37 — REGNUM Правительство Польши намерено ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба польского министерства здравоохранения.

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Представитель ведомства сообщил, что в стране введут ограничения на массовые собрания людей. Тем не менее не известно, как именно новые карантинные ограничения затронут людей.

«В настоящее время ведутся переговоры между министром здравоохранения Нидзельским и новой командой, которая недавно сформировалась», — заявил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Польше выявил рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1587 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 84 396.

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