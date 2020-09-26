Бразилиа, , 02:12 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов, связанных с осложнениями при заболевании COVID-19 в Бразилии, выросло до 140 537, включая выявленные за последние сутки — 729. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом в стране зарегистрировали уже 4 689 613 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За последние 24 часа этот показатель вырос на 31 911 фактов.

Еще 4 040 949 человек излечились и были сняты с учета медслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что карнавал в Рио-де-Жанейро, которые по традиции должен был пройти в феврале 2021 года, будет перенесен на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса.

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