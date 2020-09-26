Абу-Даби, , 01:14 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выявили 1008 случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории эмиратов достигло 89 540. Также за 25 сентября в ОАЭ выписали с выздоровлением еще 882 пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью в стране справились 78 819 человек.

Кроме того, 25 сентября в ОАЭ скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 409.