Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Чернокожий Курт Рейнхолд, вступивший в схватку с полицейскими и пытающийся завладеть их оружием, был застрелен в городе Сан-Клементе в американском штате Калифорния, передает телекомпания CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его сведениям, бездомный, в ходе драки, схватился за кобуру одного из двух сотрудников полиции и пытался завладеть пистолетом. В чернокожего было выпущено две пули.

Проводится расследование инцидента. Шериф округа выразил родственникам убитого и принес им извинения за то, что произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Лос-Анджелесе внедорожник сбил одного из участников акций протеста, посвященных гибели чернокожей Бреонны Тейлор, застреленной полицейскими.

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