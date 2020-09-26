Бейрут, , 00:50 — REGNUM В Ливане за сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных новым коронавирусом — 1143 человека, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

Ливан Giorgio Montersino

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 33 962. Также за минувшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стали 333 человека.

Отмечается, что на протяжении нескольких дней в Ливане фиксируют около тысячи зараженных ежесуточно. В связи с этим власти страны ввели режим карантина в ряде населенных пунктов, чтобы замедлить распространение инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекорд по числу выявленных зараженных в Ливане был поставлен 24 сентября. Тогда в стране подтвердили 1027 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19