Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Энтузиаст выпустил видеоруководство, в котором объясняется, как запустить игру Grand Theft Auto 3 на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 25 сентября сообщил портал Game Rant.

YouTube-блогер, известный под ником Eradicatinglove подробно рассказал о том, как «портировать» игру на Switch при помощи эмулятора и ZIP-файла игры, который можно найти в сети. К сожалению, его видео даёт понять, что эта «портированная» версия GTA 3 работает не без проблем.

Напомним, релиз Grand Theft Auto 3 состоялся на ПК, PlayStation 2 и Xbox 22 октября 2001 года. Стоит отметить, что третья часть GTA никогда официально не выпускалась на консолях Nintendo.

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