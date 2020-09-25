Токио, , 23:45 — REGNUM Во время онлайн-мероприятия Tokyo Game Show SEGA анонсировала новый проект, связанный с франшизой Virtua Fighter. Ролик был опубликован 25 сентяря на Twitter-странице компании.

После просмотра видео многие геймеры предположили, что SEGA планирует выпустить совершенно новую игру серии, которая будет являться частью масштабного киберспортивного проекта. Стоит отметить, что разработчик пока не спешит рассказывать подробности.

https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL/status/1309459180839862272

Напомним, последняя игра серии — Virtua Fighter 5 вышла 12 июля 2006 года. В июне 2012 вышла её обновлённая версия, получившая название Virtua Fighter 5 Final Showdown.

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