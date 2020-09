Варшава, , 23:35 — REGNUM В новом трейлере Observer: System Redux разработчики рассказали о побочных квестах игры и изменениях геймплея (игрового процесса). Ролик был опубликован 25 сентября на YouTube-канале портала IGN.

Обновлённая игра получит три новых задания: Errant Signal, Her Fearful Symmetry и It Runs in The Family. В видео рассказывается о двух из них: Errant Signal и Her Fearful Symmetry. Разработчики рассказали, что во время выполнения новых квестов геймеры встретят новых персонажей, истории которых связаны с жителями центрального жилого комплекса.

Релиз Observer: System Redux состоится 10 ноября 2020 года на платформах ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Игра представляет собой ремейк Observer, которая вышла в августе 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики ремейка Observer для PS5 и Xbox Series X назвали дату релиза