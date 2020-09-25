Приштина, , 23:40 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 25 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 664 образцов в крае было выявлено 46 носителей коронавируса. Ещё 101 пациент были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 15 379 случаев заражения коронавирусом. 13 088 пациентов уже здоровы. 617 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки скончался пациент с COVID-19. Лечение проходят 1674 человека.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность.

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