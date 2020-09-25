Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Студия Counterplay Games подробно рассказала о том, что будет представлять собой механика боя в предстоящей игре Godfall. Статья была опубликована 25 сентября в блоге PlayStation.

Разработчики описали, как геймеры смогут выискивать слабые места врагов, противостоять противникам в тяжелой броне и использовать против них так называемый Разрушитель душ (Soulshatter). Кроме того, студия рассказала о различных тонкостях боя, например, таких, как использование щитов и оглушение.

Ранее создатели Godfall выложили в сеть несколько трейлеров, в которых демонстрировался геймплей (игровой процесс). Релиз игры состоится на PlayStation 5 и ПК 12 ноября 20 020 года.

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