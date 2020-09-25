Токио, , 23:11 — REGNUM Последнее обновление Death Stranding добавило в игру поддержку режима DLSS 2.1 Ultra Performance. Об этом 25 сентября сообщил портал DSOGaming.

Таким образом, владельцы ПК-версии Death Stranding получили возможность повысить производительность игры при запуске с разрешением 4K. А владельцы топ-видеокарт линейки Nvidia RTX теперь могут включить этот режим при запуске Death Stranding с разрешением больше 4K.

Обновление также добавило в игру поддержку достижей сервиса Epic Games Store и повысило стабильность работы Death Stranding.

Напомним, технология DLSS позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia. Релиз ПК-версии Death Stranding состоялся 14 июля 2020 года.

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