Москва, , 23:08 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 25 сентября в оперативном штабе столицы.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

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Отмечается, что у всех пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже почти 282 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 5146 пациентов с COVID-19, более 242 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.