Белвью, США, , 22:58 — REGNUM В Steam со значительной скидкой продаётся пакет тестов 3DMark. Информация была опубликована 25 сентяря на сайте сервиса.

Скидка на пакет ПО составила 89%, сейчас его можно приобрести за 157,5 рублей. В сборник вошли такие программы, как 3DMark, PCMark 10 и VRMark. Стоит отметить, что все эти три тестовых программы можно также приобрести отдельно со скидкой, акция будет действовать до 28 сентября 2020 года.

Напомним, набор тестов 3DMark предназначен для оценки производительности ПК в играх. PCMark оценивает скорость работы компьютера при выполнении различных повседневных задач, таких как просмотр сайтов, общение в соцсетях и чатах, редактирование фото и видео и т.д.

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