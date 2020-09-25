Париж, , 22:57 — REGNUM Подлым нападением и проявлением фашизма назвал сатирический журнал Charlie Hebdo 25 сентября в Twitter поножовщину возле своего бывшего здания редакции.

Комментируя атаку на людей, которые стояли возле здания редакции и получили в результате нападения ножевые ранения, журнал сообщил, что считает случившееся «подлым поступком», достойным осуждения.

Редакция выразила соболезнования семьям погибших и заявила, что, судя по случившемуся, во французском обществе до сих пор присутствуют «фанатизм и нетерпимость».

«Нельзя ни в чем уступать смертоносным и преступным идеологиям», — говорится в сообщении редакции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на Charlie Hebdo были ранены два человека. По делу о теракте задержаны шестеро.

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