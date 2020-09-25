Монтрёй, Франция, , 22:48 — REGNUM Французский издатель и разработчик Ubisoft извинился перед поклонниками сери игр Rayman. Публикация была размещена 25 сентября на странице компании в Facebook.

Ранее Ubisoft опубликовала на своей странице в соцети концепт-арт на тему Rayman, из-за чего некоторые пользователи решили: компания намекает, что в разработке находится новая игра серии.

«Мы приносим свои извинения за это недоразумение», — написала администрация аккаунта, добавив, что сейчас Ubisoft работает над множеством «других замечательных игровых проектов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнерМишель Ансель, руководивший созданием игр серии Rayman, объявил о своём уходе из игровой индустрии. Он сообщил, что решил полностью сосредоточиться на своём проекте открытого заповедника дикой природы.

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