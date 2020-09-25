Варшава, , 22:36 — REGNUM В онлайн-магазине GOG появилась игра Хидео Кодзимы Metal Gear 1987 года, а также сиквелы Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2: Substance. Информация была опубликована 25 сентября на сайте сервиса.

Стоит отметить, что ранее все эти игры издавались на ПК, но в формате физических копий. Отмечается, что Metal Gear Solid 2: Substance в GOG представляет собой расширенную версию, релиз которой состоялся через два года после выхода оригинальной игры. В неё включены дополнительные миссии и режимы. Кроме того, в GOG также появился пакет Konami Collector's Series: Castlevania & Contra.

Ранее иар сообщило, что Konami переиздаст на ПК первые три игры Metal Gear Solid. СМИ обратили внимание, что Тайваньский рейтинговый комитет присвоил этим играм возрастной рейтинг.

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