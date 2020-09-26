Токио, , 08:43 — REGNUM В Японии 25 сентября зарегистрировали 576 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Впервые за 6 дней это число превысило500.

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От COVID-19 за сутки в стране погибло 7 человек. Из них четыре в Токио.

В столице Японии 25 сентября зарегистрировали 195 случаев заражения коронавирусом. В предыдущий день инфицированных было столько же. Больше всего заразившихся среди людей от 40 до 50 лет.

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в столице увеличилось на одного и составило 30.