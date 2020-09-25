Берлин, , 21:11 — REGNUM Германия объявила Чехию, Люксембург и тирольскую часть Австрии зонами рискованной коронавирусной обстановки, сообщает 25 сентября Германский Институт Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение был принято из-за статистики роста числа заражений коронавирусом. Об этом говорится в обновленной в пятницу сводке RKI.

В этот список не рекомендованных к посещению мест из-за пандемии включаются государства или регионы, где на 100 тыс. человек выявлено 50 случаев заражения в неделю.

Германские вирусологи включили в этот список 15 из 27 государств Евросоюза. Единственной из соседних с Германией стран, не объявленных зоной риска, остается Польша.

Жители Германии, посетившие такие зоны, обязаны пройти тест на коронавирус и карантин.

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