Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Студия Marvel всё же снимет сериал про Ника Фьюри, главную роль в котором исполнит Сэмюэль Л. Джексон. Об этом 25 сентября сообщил журнал Variety.

Стало известно, что должность сценариста и исполнительного продюсера проекта занял Кайл Брэдстрит, ранее получивший премию Гильдии сценаристов США в номинации «Лучший сценарий нового сериала». Пока нет информации о том, в какой временной промежуток киновселенной Marvel будут происходить события будущего шоу: в 90-х годах XX века, в начале «нулевых» или в наши дни.

Ранее Сэмюэль Л. Джексон два раза появлялся в образе Ника Фьюри в сериале «Агенты «Щ.И.Т.». Последний раз он сыграл этого героя в кинокомиксе «Человек-паук: Вдали от дома», который вышел на большие экраны 4 июля 2019 года.

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