Рим, , 21:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии в пятницу, 25 сентября, внесло очередную поправку в регламент работы школ и вузов во время «коронавирусного» учебного года.

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Согласно новой норме, школьник, студент или сотрудник, отправленный на карантин «по подозрению» в возможном заражении, не может вернуться лишь при отсутствии симптомов, теперь ему нужно будет подтверждать свой статус прохождением теста.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 25 сентября, в Италии умерли 35 801 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 23). Выздоровели 22 716 человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 (днем ранее — на 1097). Число подтвержденных носителей выросло на 1912 (днем ранее — на 1786). Это самый высокий показатель за всё время после снятия режима общенационального карантина в мае 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 306 235. В настоящее время заражены 47 718 человек — на 938 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.