Рим, , 21:00 — REGNUM Профсоюзы системы образования Италии в пятницу, 25 сентября, провели серию протестных акций в целом ряде городов страны.

В числе основных требований — радикальное увеличение бюджетного финансирования сферы, без которого, по убеждению профсоюзов, нормализация ситуации невозможна.

Школам и вузам нужно больше средств, больше преподавателей (и на постоянных, а не временных контрактах), необходимо обновление инфраструктуры и многое другое, полагают руководители акции.