Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM Число жертв коронавируса во всём мире может достичь двух миллионов человек до начала массового производства вакцины. Об этом заявил на брифинге 25 сентября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Луи Леопольд Буальи. Врач прививающий маленького ребенка (фрагмент). 1807

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По его словам, за девять месяцев от COVID-19 скончался почти миллион человек, и не исключено, что ещё приблизительно столько же времени потребуется до массового распространения вакцины.

Согласно последним данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 32 миллиона человек, более 980 тысяч больных COVID-19 скончались.

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