Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Компании CMON и Sony Interactive Entertainment анонсировали настольную игру, в основу которой легла видеоигра The Last of Us. Информация была опубликована 25 сентября на сайте CMON.

Разработчик отметил, что это будет первая в мире настольная игра по популярной франшизе. Пока создатели игры не рассказали подробности о своём проекте, предложив поклонникам серии следить за новостями на их страницах.

https://twitter.com/ComicBook/status/1309511175013568512

Стоит отметить, что ранее CMON уже выпускала настольные игры по таким франшизам Sony, как Bloodborne и God of War. Штаб-квартира компании расположена в Сингапуре.