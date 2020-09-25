Анкара, , 20:41 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1665 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 73 больных COVID-19. Об этом сообщает 25 сентября министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Всего за весь период с начала эпидемии в Турции выявлено уже 311 455 инфицированных коронавирусом, подтверждено 7858 летальных случаев.

Сообщается также, что за сутки излечились и были выписаны из больниц ещё 1318 пациентов, общее число выздоровевших возросло до 273 282.

Напомним, за предыдущие сутки в Турции был зафиксирован 1721 новый случай заражения коронавирусом, скончались 74 пациента с COVID-19.