Токио, , 20:30 — REGNUM Capcom выложила в сеть новый терйлер будущей игры Resident Evil Village. Видео было опубликовано 25 сентября на YouTube-канале франшизы.

В ролике создатели игры не только показали новые кадры с игровым процессом, но и рассказали о том, как создаётся новая часть Resident Evil. Поклонники серии также получили возможность увидеть, как будет выглядеть главный герой Итан Уинтерс, а также Крис Редфилд.

Ранее продюсер проекта Цуёси Канда заявил, что разработчики хотят выпустить Resident Evil Village не только на ПК и консолях нового поколения, но и на PlayStation 4 и Xbox One. При этом нн сказал, что пока команда проекта изучает возможности и ничего не может обещать по этому поводу.

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