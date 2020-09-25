Богота, , 20:24 — REGNUM В доме колумбийского наркобарона Пабло Эскобара обнаружен тайник с почти полностью сгнившими долларовыми купюрами на общую сумму более $18 миллионов, сообщает 25 сентября портал Red+.

Пабло Эскобар Colombian National Police

По информации издания, сумку с деньгами и другими ценностями, пролежавшую нетронутой более 30 лет, нашёл в резиденции Эскобара в Медельине его старший племянник Николас. По его словам, от сумки исходил запах «в сто раз хуже мертвечины».

Сообщается, что помимо денег в тайнике также находились небольшие слитки золота, пишущая машинка, часы Rolex, золотая авторучка, мобильные телефоны, фотоаппарат и патроны.

Следует отметить, что родной брат наркобарона опроверг информацию о находке, заявив, что давно живет в этом доме и никаких тайников в нём нет. Видео, на котором запечатлён тайник, он назвал сфабрикованым.

В 1980-х годах Пабло Эскобар являлся самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался самым богатым человеком в мире. В 1993 году в ходе спецоперации в Колумбии он был застрелен сотрудниками полиции.