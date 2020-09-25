Милан, Италия, , 20:19 — REGNUM Из-за вспышек коронавируса в Италии полностью закрыты 75 школ, передает Il Sole 24 Ore в пятницу, 25 сентября.

Пустой школьный класс

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В 400 школах введены те или иные ограничения (на карантин отправлены отдельные классы).

Больше всего таких случаев — в Ломбардии (Милан), Эмилии-Романье (Болонья), Тоскане (Флоренция) и Лацио (Рим).

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 25 сентября, в Италии умер 35 801 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 23). Выздоровели 22 716 человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 (днем ранее — на 1097). Число подтвержденных носителей выросло на 1912 (днем ранее — на 1786). Это самый высокий показатель за всё время после снятия режима общенационального карантина в мае 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 306 235. В настоящее время заражены 47 718 человек — на 938 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время оно увеличилось в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.